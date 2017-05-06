Лион, Франция, 6 мая, 2017, 19:22 — ИА Регнум. Во Франции группа неизвестных от 10 до 15 человек ворвалась в офис движения «Вперед!», основанного кандидатом в президенты страны Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает НТВ.

Эжен Делакруа. Свобода на баррикадах. 1830

Инцидент произошел накануне, 5 мая, в центре Лиона.

«В здание проникла группа радикалов от 10 до 15 человек, — говорится в сообщении. — На них были надеты маски».

Отмечается, что злоумышленники бросали дымовые шашки и распечатанные на принтере банкноты с изображением Макрона. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая во Франции состоится второй тур президентских выборов. За пост главы государства поборются экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

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