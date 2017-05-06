Москва, 6 мая, 2017, 19:13 — ИА Регнум. В частности, повысить устойчивость пенсионной системы предлагается «за счет повышения пенсионного возраста до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин с шагом по полгода в год начиная с 2019 г. В результате этой меры численность пенсионеров сократится на 9% — на 3,87 млн человек до 38,52 млн».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по расчетам ЦСР реализация этих мер позволит повысить соотношение страховой пенсии с прожиточным минимумом до 1,85 к 2024 году и до 2,33 к 2035 году, при этом трансферт из бюджета на финансирование пенсий сократится на 0,9% ВВП к 2024 году и на 2% ВВП к 2035 году, то есть фактически обнулится. Соотношение средней страховой пенсии со средней зарплатой сохранится на уровне не ниже 34%.

В «Единой России» раскритиковали подобные предложения, отметив, что при нынешней продолжительности жизни, такие меры неуместны.

«ЦСР под руководством Алексея Кудрина придумал, как повысить устойчивость пенсионной системы — сократить число пенсионеров». Подпись под фотографией Кудрина и заголовок статьи прекрасно отражают то, что люди мало интересуют финансиста «всех времен и народов», — заявил секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов.

«И вот что предлагает Кудрин — повысить с 2019 года пенсионный возраст мужчинам до 65 лет, до 63 лет — женщинам. Только 65,9 лет — это средняя продолжительность жизни мужчин в России (и это при том, что в 2015 году это был рекорд страны за историю, включая советский период). При этом президент неоднократно высказывал свое мнение о повышении пенсионного возраста. Это очень вопрос чувствительный, тонкий, требует неспешного подхода», — отметил зампред Госдумы, процитировав одно из недавних высказываний Владимира Путина по этому вопросу», — подчеркнул Сергей Неверов.

При этом он считает, что «по предлагаемой стратегии Кудрина (который, как и многие, знает как надо, но почему-то сам «надо» не делал, когда была возможность, да еще и сваливал на других все сомнительные решения, не считая нужным их объяснять) получается, что экономия выйдет за счет того, что человек недолго будет получать пенсию: экономия на умерших».

«Но Кудрину, конечно, пенсия не нужна, он и без нее прекрасно обойдется», — добавил Сергей Неверов.

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