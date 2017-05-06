Гол Сауля принес «Атлетико» победу над «Эйбаром»
Мадрид, 6 мая, 2017, 19:05 — ИА Регнум. 6 мая на стадионе «Висенте Кальдерон» был разыгран матч 36-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Атлетико» (Мадрид) и «Эйбар». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «матрасников».
На 69-й минуте испанский опорный полузащитник Сауль Ньигес открыл счет ударом из-за пределов штрафной площади после ассиста Диего Година — 1:0.
Статистика матча («Атлетико"/"Эйбар»)
Удары 9/5
Удары в створ 5/3
Владение 52%/48%
Фолы 7/8
На данный момент «Атлетико» идет на 3-й строчке с 74-мя очками. «Эйбар» остался на 8-й позиции с 54-мя очками.
Составы на матч:
«Атлетико»: Облак, Годин, Луис, Эрнандес, Партей, Габи, Сауль, Коке, Гайтан, Гризманн, Карраско.
«Эйбар»: Родригес, Рамис, Арбилья, Лежен, Жунка, Эскаланте, Инуи, Гарсия, Леон, Энрик, Гарсия.
Главный арбитр матча: Давид Фернандес Борбалан.
Предупреждения: Гризманн — 15, Рамис — 43, Арбилья — 52, Луис — 53, Годин — 89, Гарсия — 90+2.
Удаления: Годин — 90+2.
Голы: Сауль 69 — 1:0.