Мадрид, 6 мая, 2017, 19:05 — ИА Регнум. 6 мая на стадионе «Висенте Кальдерон» был разыгран матч 36-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Атлетико» (Мадрид) и «Эйбар». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «матрасников».

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На 69-й минуте испанский опорный полузащитник Сауль Ньигес открыл счет ударом из-за пределов штрафной площади после ассиста Диего Година — 1:0.

Статистика матча («Атлетико"/"Эйбар»)

Удары 9/5

Удары в створ 5/3

Владение 52%/48%

Фолы 7/8

На данный момент «Атлетико» идет на 3-й строчке с 74-мя очками. «Эйбар» остался на 8-й позиции с 54-мя очками.

Составы на матч:

«Атлетико»: Облак, Годин, Луис, Эрнандес, Партей, Габи, Сауль, Коке, Гайтан, Гризманн, Карраско.

«Эйбар»: Родригес, Рамис, Арбилья, Лежен, Жунка, Эскаланте, Инуи, Гарсия, Леон, Энрик, Гарсия.

Главный арбитр матча: Давид Фернандес Борбалан.

Предупреждения: Гризманн — 15, Рамис — 43, Арбилья — 52, Луис — 53, Годин — 89, Гарсия — 90+2.

Удаления: Годин — 90+2.

Голы: Сауль 69 — 1:0.