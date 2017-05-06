Лондон, 6 мая, 2017, 18:51 — ИА Регнум. 6 мая на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» был разыгран матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Лестер» и «Уотфорд». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «лис».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол!

На 38-й минуте нигерийский защитник Вилфред Ндиди открыл счет ударом с близкого расстояния после рикошетов от защитников — 1:0.

На 58-й минуте алжирский вингер Рияд Марез удвоил преимущество хозяев ударом с острого угла после ошибки защитника — 2:0.

В самом конце матча английский фланговый полузащитник Марк Олбрайтон довел счет до разгромного после ассиста Джейми Варди — 3:0.

Статистика матча («Лестер"/"Уотфорд»)

Удары 14/14

Удары в створ 7/8

Владение 43%/57%

Фолы 7/9

На данный момент «лисы» поднялись на 9-ю строчку, набрав 43 очка. «Уотфорд» остался на 14-й позиции, имея в своем активе 40 очков.

Составы на матч:

«Лестер»: Шмейхель, Хут, Симпсон, Фукс, Беналуан, Дринкуотер, Олбрайтон, Ндиди, Марез, Варди, Оказаки.

«Уотфорд»: Гомес, Предль, Мариаппа, Кабаселе, Амрабат, Клеверли, Дукуре, Янмат, Капу, Ньянг, Окака.

Главный арбитр матча: Роджер Ист.

Голы: Ндиид 38 — 1:0, Марез 58 — 2:0, Олбрайтон 90+3 — 3:0.