Калуга, 6 мая, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Семейная животноводческая ферма крестьянского (фермерского) хозяйства Виктора Харчевникова открылась в деревне Лосево Ульяновского района Калужской области, сообщает 6 мая корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На ферме Виктора Харчевникова

По информации регионального министерства сельского хозяйства, еще в 2015 году по результатам конкурсного отбора фермер Виктор Харчевников стал участником целевой программы развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянского (фермерского) хозяйства. Полученный грант в размере 8,5 млн рублей был направлен на реализацию проекта по развитию мясного скотоводства. Общая стоимость проекта превысила 14 миллионов рублей.

Эти средства были использованы для приобретения 47 голов крупного рогатого скота абердин-ангусской породы и сельскохозяйственной техники для заготовки кормов, а также для строительства кормового стола и площадок для содержания животных с системой загонов.

В настоящее время к площадкам подведены вода и электричество. Проведены работы по созданию культурных пастбищ с использованием электропастухов. Сегодня в хозяйстве содержится более 100 животных.

Напомним, начиная с 2012 года, на территории Калужской области успешно реализуется целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Калужской области». За годы реализации программы крестьянским (фермерским) хозяйствам области на создание семейных животноводческих ферм предоставлено более 30 грантов. В среднем 10 млн рублей было предоставлено на развитие мясного скотоводства.

Между тем объем производства мяса в калужских хозяйствах всех категорий в 2016 году составил 102 тысячи тонн, что на 5% выше уровня 2015 года. Поголовье мясного скота в регионе достигло 40 тысяч голов.