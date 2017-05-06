Ташкент, 6 мая, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в ходе осмотра Яшнаабадского района города Ташкента неожиданно свернул с намеченного пути и посетил одну из районных больниц, сообщает узбекское телевидение.

Press-service.uz Шавкат Мирзиёев

Кадры продемонстрировали не совсем благообразную обстановку в клинике, изумленных сотрудников медучреждения. Президент также пообщался с жителями близлежащих домов, однако телевидение показало только картинку происходящего, которую комментировал ведущий новостной программы.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в народе ходят слухи, что новый президент Узбекистана, подобно легендарному восточному халифу Харуну ар-Рашиду, любит под видом обычного гражданина посетить тот или иной объект в Ташкенте, после чего в этом конкретном месте происходят масштабные организационные изменения.

По сообщению пресс-службы президента республики, в ходе сегодняшней поездки он посетил пустующие и незадействованные на полную мощность объекты и поставил конкретные задачи по созданию на их базе новых производственных предприятий, организации малых промышленных зон.

В частности, президент посетил ООО «Тошкент когози» (Ташкентская бумага), площадь которого составляет более 12 гектаров, здания и сооружения занимают 4,5 гектара. Он дал поручение о предоставлении пустующих заводских сооружений в аренду предпринимателям с дальнейшей организацией выпуска экспортоориентированной продукции.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разработана стратегия развития страны на 2017−2021 годы, которая включает в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.