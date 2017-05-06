Тула, 6 мая, 2017, 18:26 — ИА Регнум. 6 мая на стадионе «Арсенал» был разыгран матч 27-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Арсенал» и «Ростов». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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На 37-й минуте российский диспетчер Илья Максимов открыл счет ударом головы после подачи Никиты Бурмистрова с правого фланга — 1:0.

Статистика матча («Арсенал"/"Ростов»)

Удары 2/9

Удары в створ 1/6

Владение 52%/48%

Фолы 18/15

На данный момент «Арсенал» поднялся на 13-ю строчку, набрав 24 очка. «Ростов» остался на 5-й строчке с 42-мя очками.

Составы на матч:

«Арсенал»: Габулов, Беляев, Комбаров, Сунзу, Вергара, Стародуб, Бурмистров, Думбия, Боурчану, Мансимов, Расич.

«Ростов»: Медведев, Калачев, Байрамян, Кудряшов, Препелицэ, Навас, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз, Азмун.

Главный арбитр матча: Алексей Николаев.

Предупреждения: Расич — 16, Байрамян — 20, Думбия — 70, Габулов — 90+2.

Голы: Максимов 37 — 1:0.