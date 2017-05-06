Берлин, 6 мая, 2017, 18:22 — ИА Регнум. 6 мая на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 32-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Боруссия» (Дортмунд) и «Хоффенхайм». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «шмелей».

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В дебюте матча немецкий левый вингер Марко Ройс открыл счет ударом с близкого расстояния после проникающего паса Гонсало Кастро — 1:0.

На 83-й минуте лидер сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг удвоил преимущество «шмелей» — 2:0.

На 86-й минуте хорватский форвард Андрей Крамарич сократил отставание в счете ударом с пенальти — 2:1.

Статистика матча («Боруссия"/"Хоффенхайм»)

Удары 10/9

Удары в створ 4/5

Владение 43%/57%

Фолы 17/11

На данный момент «шмели» поднялись на 3-ю строчку, набрав 60 очков. «Хоффенхайм» опустился на четвертую позицию с 58-ю очками.

Составы на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Сократис, Пищек, Гинтер, Шмельцер, Геррейро, Кастро, Вайгль, Дембеле, Ройс, ОБамеянг.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Хюбнер, Фогт, Зюле, Кадержабек, Руди, Демирбай, Цубер, Крамарич, Вагнер, Ут.

Главный арбитр матча: Феликс Брих.

Предупреждения: Ройс — 11, Ут — 15, Кастро — 45, Сократис — 53, Дембеле — 57, Демирбай — 59.

Голы: Ройс 4 — 1:0, Обамеянг 83 — 2:0, Крамарич (пен) 86 — 2:1.