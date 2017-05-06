Москва, 6 мая, 2017, 18:22 — ИА Регнум. В Москве завершилась акция оппозиции под названием «За Россию против произвола и репрессий», согласованная с мэрией города. Об этом сообщает в субботу, 6 мая, ГУ МВД России по столице.

Jon Åslund Демонстрация

«На проспекте Сахарова завершился согласованный властями г. Москвы митинг оппозиции, — говорится в сообщении. — В нем приняло участие около 1 тыс. человек».

Отмечается, что охрану правопорядка и безопасности на мероприятии обеспечили сотрудники полиции и Росгвардии.

«Нарушений общественного порядка не допущено», — отмечается в сообщении.

Напомним, акция протеста под лозунгом «За Россию против произвола и репрессий» была посвящена событиям 6 мая 2012 года на Болотной площади Москвы, когда оппозиция попыталась прорвать оцепление полиции и пойти на Кремль.

Сегодня собравшиеся пытались подвести итоги 5 лет, прошедших со времен событий 6 мая 2012 года.

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