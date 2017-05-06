Берлин, 6 мая, 2017, 18:20 — ИА Регнум. 6 мая на стадионе «Альянц-Арена» был разыгран матч 32-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Бавария» и «Дармштадт-98». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «мюнхенцев».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 18-й минуте испанский левый латераль Хуан Бернат открыл счет после ассиста Франка Рибери — 1:0.

Статистика матча («Бавария"/"Дармштадт-98»)

Удары 19/12

Удары в створ 7/4

Владение 62%/38%

Фолы 9/7

На данный момент «Бавария» идет на первом месте с 76-ю очками. «Дармштадт-98» остался на последнем месте с 24-мя очками и официально вылетел во Вторую Бундеслигу.

Составы на матч:

«Бавария»: Штарке, Рафинья, Боатенг, Бернат, Алаба, Рибери, Коста, Мюллер, Киммих, Санчес, Левандовски.

«Дармштадт-98»: Эссер, Сулу, Сириджу, Банггор, Холланд, Вранчич, Гондорф, Хеллер, Алтынтоп, Камавуака, Платте.

Главный арбитр матча: Гвидо Винкманн.

Предупреждения: Сириджу — 61, Рафинья — 88.

Незабитые пенальти: Алтынтоп — 87.

Голы: Бернат 18 — 1:0.