Багдад, 6 мая, 2017, 18:10 — ИА Регнум. В иракском городе Хадисе прогремел взрыв. Об этом сообщил глава администрации населенного пункта Мебрук Хамид агентству «Анадолу».

Aaron Keene После взрыва бомбы

Теракт произошел в субботу, 6 мая, в провинции Аль-Анбар. По некоторым данным, в результате инцидента погибли 5 человек, еще шестеро получили различные ранения.

«Террорист-смертник подорвал на рынке заминированный автомобиль, — уточнил Хамид. — Двое из погибших полицейские».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

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