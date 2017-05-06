Екатеринбург, 6 мая, 2017, 18:01 — ИА Регнум. В Свердловской области разгорается очередной скандал, связанный с посещением членами Общественной наблюдательной комиссии мест лишения свободы. Представителей исправительной колонии №26 обвинили в препятствовании законной деятельности ОНК.

ru.torange.biz За колючей проволокой

О произошедшем заявили члены комиссии Ольга Вековшинина и Леонид Мезенин. 2 мая они посетили колонию. Заключённые жаловались на то, что сотрудники колонии не отправляют корреспонденцию. Один из заключённых в апреле передал для отправки жалобу председателю ОНК Владимиру Попову и был уверен, что она будет отправлена. Однако через 10 дней сотрудник колонии якобы вернул ему эту жалобу. Также заключённые сообщили общественным наблюдателям о неоказании медицинской помощи.

По итогам первого дня работы в колонии на приём к членам ОНК записались более 10 заключённых. Наблюдатели собирались 3 мая также работать в колонии. Но их планы оказались серьёзно скорректированы. Вначале возле контрольно-пропускного пункта они около часа ожидали допуска на территорию, а затем их не пустили в единое помещение камерного типа, сославшись на подготовку к обеду. При этом общественники заявляют, что заключённые требовали встречи с ними.

4 мая им удалось попасть в помещение камерного типа, но встретиться с заключёнными не получилось.

В управлении ФСИН по Свердловской области заявляют, что информация о массовых беспорядках в ИК-26 и о воспрепятствовании членам ОНК не соответствует действительности. 4 мая наблюдатели Ольга Вековшинина и Сергей Зыков посетили единое помещение камерного типа. При этом в колонии произошло аварийное отключение электроэнергии. Членам ОНК было предложено пообщаться с заключёнными после восстановления подачи электричества. Но они отказались покидать помещение.

«Все время, что члены ОНК находились в помещении ЕПКТ, они вели себя вызывающе, кричали осужденным, что их выгоняют, не пускают для бесед к ним, пытались разговаривать с осужденными через окна для приема пищи, провоцируя осужденных отказаться от приема пищи», — заявили в ГУФСИН.

При этом один из осуждённых, как подтвердили в ГУФСИН, демонстративно нанёс себе резаную рану правого предплечья. Ему вызвали скорую помощь и оказали первую медпомощь. Сам он в своём объяснении заявил, что «порез нанес себе сам из-за приезда сотрудников ОНК, которые его спровоцировали».

По словам сотрудников ФСИН, посещение колонии членами ОНК фиксировалось на видеорегистратор.

Оперативную обстановку внутри колонии во ФСИН называют стабильной и управляемой. По поводу действий сотрудников ОНК руководство ведомства намерено обратиться к региональному Уполномоченному по правам человека, председателю областной ОНК и в областную Общественную палату.

А тем временем, областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова уже выясняет обстоятельства удаления членов ОНК из колонии №26. По её словам, делать выводы пока рано. Также свою проверку ведёт прокуратура.