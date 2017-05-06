В Донецке во время обстрела ранили беременную женщину
Донецк, 6 мая, 2017, 17:54 — ИА Регнум. 6 мая в Донецке во время обстрела западных окраин Донецка ВСУ тяжело ранена беременная женщина, жительница Петровского района. Снарядами ей изрешетило грудную клетку, сломано предплечье. Известно, что женщина была на восьмой неделе беременности. Об этом сообщил глава райадминистрации Максим Жуковский.
«В результате обстрелов в районе получила ранение Новик Наталья Анатольевна
Напомним, что Петровский район Донецка — один из самых обстреливаемых. Буквально накануне в результате обстрела со стороны ВСУ здесь на улице Павловская, 14, возник пожар от попадания снаряда. В районе за годы войны десятки погибших и сотни разрушенных зданий.