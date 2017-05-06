Донецк, 6 мая, 2017, 17:54 — ИА Регнум. 6 мая в Донецке во время обстрела западных окраин Донецка ВСУ тяжело ранена беременная женщина, жительница Петровского района. Снарядами ей изрешетило грудную клетку, сломано предплечье. Известно, что женщина была на восьмой неделе беременности. Об этом сообщил глава райадминистрации Максим Жуковский.

Mil.gov.ua Артобстрел

«В результате обстрелов в районе получила ранение Новик Наталья Анатольевна 16.11.1980 г. р, которая находится на восьмой неделе беременности. Состояние оценивается как тяжелое: многочисленные ранения грудной клетки, а также перелом предплечья». — сказал Жуковский. Ранение беременной женщины живо обсуждают в социальных сетях жители Донецка: «Воюют с детьми и немощными стариками. Позор». «Это не люди, а фашисты». «С мертвыми тоже воюют, тяжелой артиллерией накрывая кладбище так, что выворачивает гробы».

Напомним, что Петровский район Донецка — один из самых обстреливаемых. Буквально накануне в результате обстрела со стороны ВСУ здесь на улице Павловская, 14, возник пожар от попадания снаряда. В районе за годы войны десятки погибших и сотни разрушенных зданий.