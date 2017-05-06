Москва, 6 мая, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии. Об этом, как передает RT, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Kremlin.ru Валерий Герасимов

«В центре внимания была ситуация в Сирии в контексте договоренностей, достигнутых 4 мая сего года в Астане», — говорится в сообщении.

Кроме того, начальники генштабов России и США подтвердили готовность восстановить в полном объеме действие меморандума о безопасности полетов над территорией Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 мая 2017 г. в столице Казахстана по итогам очередного раунда Международной встречи по Сирии на высоком уровне был принят меморандум о создании зон деэскалации на территории страны. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов — РФ, Ирана и Турции.

На основании Меморандума созданы 4 зоны деэскалации. Первая включает в себя провинцию Идлиб, также определенные части соседних провинций (провинции Алеппо, Латакия и Хама). Вторая зона — определенные части на севере провинции Хомс. Третья — Восточная Гута, четвертая — определенные районы на юге Сирии (провинции Кунейтра и Деръа).

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