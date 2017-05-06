Мадрид, 6 мая, 2017, 17:27 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Спортинг Хихон» на своем поле переиграл «Лас-Пальмас» в матче тридцать шестого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 6 мая на стадионе «Эль-Молинон» в Хихоне, завершилась со счетом 1:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Героем встречи в составе хозяев поля стал Карлос Кармона, забивший единственный гол на 67-й минуте.

После тридцати шести матчей в чемпионате Испании «Спортинг Хихон» пока занимает восемнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Клуб «Лас-Пальмас», набравший 39 баллов, расположился на четырнадцатой позиции.

Чемпионат Испании. 36-й тур

«Спортинг Хихон» (Хихон) — «Лас-Пальмас» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) — 1:0.

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