Киев, 6 мая, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Национальная полиция и Нацгвардия Украины будут «реагировать» на все антиукраинские заявления и символику во время массовых мероприятий 9 мая. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в соцсети Facebook.

Mvs.gov.ua Арсен Аваков

«На всех демонстрациях и маршах, запланированных в этот день — подразделения Национальной полиции и Нацгвардии не потерпят ни антиукраинскую символику, ни антиукраинские заявления, — пишет Аваков. — Все соответствующие попытки со стороны, жаждущих провокаций сил будут пресечены».

По словам министра, ему известно о «планах таких провокаций» в Киеве и ряде других городов, а также известны «имена и задумки организаторов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 мая 2017 г. украинские нацисты заявили, что намерены сорвать шествие «Бессмертного полка» 9 мая в Киеве.

Лидер националистической организации «Добровольческое движение ОУН» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николай Коханивский заявил, что шествие «Бессмертный полк» является «пророссийским» и его следует не допустить.

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