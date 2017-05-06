Киев, 6 мая, 2017, 16:37 — ИА Регнум. В Голосеевском районе Киева на территории лесопарковой зоны обнаружен тайник с противотанковыми гранатометами. Об этом сообщается в субботу, 6 мая, на официальном сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Ssu.gov.ua Обнаруженное оружие

«Тайник с двумя реактивными противотанковыми гранатами РПГ-22 выявили в Киеве сотрудники СБУ совместно с полицией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники спецслужб изъяли из схрона: 4 выстрела к гранатомету РПГ-7, 40 выстрелов ВОГ-25 к подствольному гранатомету и 160 патронов калибра 12,7 мм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.