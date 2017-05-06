Манчестер, Великобритания, 6 мая, 2017, 16:23 — ИА Регнум. 6 мая на стадионе «Этихад» был разыгран матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас». Матч завершился со счетом 5:0 в пользу «горожан».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Разгром

В дебюте матча испанский диспетчер Давид Силва открыл счет ударом слета в левую шестерку после неудачной попытки защитника вынести мяч из штрафной площади — 1:0.

На 49-й минуте бельгийский центральный защитник Венсан Компани удвоил преимущество хозяев, замкнув прострел Кевина Де Брёйне с правого фланга — 2:0.

Через 11 минут бельгийский атакующий полузащитник Кевин Де Брёйне довел счет до разгромного после ассиста Габриэля Жезуса — 3:0.

На 82-й минуте английский вингер Рахим Стерлинг забил четвертый мяч хозяев после асситса Пабло Сабалеты — 4:0.

В самом конце матча Никлас Отаменди забил после прострела Кевина Де Брёйне — 5:0.

Статистика матча («Манчестер Сити"/"Кристал Пэлас»)

Удары 20/4

Удары в створ 12/2

Владение 69%/31%

Фолы 12/8

На данный момент «горожане» поднялись на 3-ю строчку, набрав 69 очков. «Орлы» остались на 16-й позиции с 38-ю очками.

Составы на матч:

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Компани, Клиши, Фернандиньо, Отаменди, Стерлинг, Де Брёйне, Сане, Силва, Туре, Жезус.

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Уорд, Ван Анхольт, Шлупп, Келли, Макартур, Миливоевич, Панчеон, Таунсенд, Заа, Бентеке.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Предупреждения: Келли — 4, Компани — 33, Миливоевич — 52, Дилэйни — 90+3.

Голы: Силва 2 — 1:0, Компани 49 — 2:0, Де Брёйне 60 — 3:0, Стерлинг 82 — 4:0, Отаменди 90+3 — 5:0.