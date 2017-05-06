Челябинск, 6 мая, 2017, 16:11 — ИА Регнум. В Советском районе Челябинска произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

74.мвд.рф На месте ДТП

Авария произошла утром в субботу, 6 мая, возле дома № 1 по улице Ярославской. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 7 человек.

«Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении маршрутным автобусом ПАЗ, двигающимся по 66 маршруту, — говорится в сообщении. — В результате столкновения автобус изменил направление движения, совершил наезд на бордюрный камень и опрокинулся».

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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