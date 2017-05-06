Киев, 6 мая, 2017, 16:08 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) отреагировала на угрозы украинских нацистов, которые грозят сорвать акцию «Бессмертный полк», которая должна пройти в Киеве 9 мая. Соответствующее заявление сделал советник председателя СБУ Юрий Тандит в эфире украинского «5 канала».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский боевик

Тандит заявил, что украинские спецслужбы не допустят провокаций на 9 мая.

«9 мая в Киеве состоится марш «Бессмертный полк», который ежегодно проходит в РФ. Никаких оснований для запрета мероприятия нет», — заявил представитель СБУ.

Он подчеркнул, что власти должны дать людям возможность выйти на акцию «Бессмертный полк», и украинские правоохранительные органы обеспечат её безопасность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 мая украинские нацисты заявили, что сорвут шествие «Бессмертного полка» 9 мая в Киеве. Лидер украинской националистической организации «Добровольческое движение ОУН» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николай Коханивский заявил, что шествие это является «пророссийским» и его следует не допустить.

«Не дадим красной гидре просочиться в Киев!», — написал Коханивский в своем Facebook.

Напомним, директор Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная рассказала, что в Киеве 9 мая должна состоятся акция «Никто не забыт! Ничто не забыто!».

Участники согласованной с властями акции планируют пройти к парку Вечной Славы в украинской столице с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.