Пермь, 6 мая, 2017, 15:52 — ИА Регнум. 6 мая на стадионе «Звезда» был разыгран матч 27-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Амкар» и «ЦСКА». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу «красно-синих».

Дмитрий Голубович Фёдор Чалов

На 60-й минуте российский форвард Федор Чалов открыл счет точным ударом в дальний угол после ассиста Витиньо — 0:1.

Через 5 минут хавбэк сборной Израиля Бибрас Натхо удвоил преимущество «армейцев» ударом из-за пределов штрафной — 0:2.

Статистика матча («Амкар"/"ЦСКА»)

Удары 2/9

Удары в створ 0/4

Владение 44%/56%

Фолы 11/12

На данный момент «армейцы» поднялись на 2-ю строчку, набрав 53 очка. «Амкар» остался на 9-м месте с 34-мя очками.

Составы на матч:

«Амкар»: Хомич, Занев, Зайцев, Конде, Гиголаев, Идову, Милькович, Гол, Комолов, Костюков, Бодул.

«ЦСКА»: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо, Щенников, Чалов, Витиньо.

Главный арбитр матча: Кирилл Левников

Предупреждения: Зайцев — 36, Конде — 64, Салугин — 90+2.

Голы: Чалов 60 — 0:1, Натхо 65 — 0:2.