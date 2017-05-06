Гол Чалова принес «ЦСКА» победу над «Амкаром»
Пермь, 6 мая, 2017, 15:52 — ИА Регнум. 6 мая на стадионе «Звезда» был разыгран матч 27-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Амкар» и «ЦСКА». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу «красно-синих».
На 60-й минуте российский форвард Федор Чалов открыл счет точным ударом в дальний угол после ассиста Витиньо — 0:1.
Через 5 минут хавбэк сборной Израиля Бибрас Натхо удвоил преимущество «армейцев» ударом из-за пределов штрафной — 0:2.
Статистика матча («Амкар"/"ЦСКА»)
Удары 2/9
Удары в створ 0/4
Владение 44%/56%
Фолы 11/12
На данный момент «армейцы» поднялись на 2-ю строчку, набрав 53 очка. «Амкар» остался на 9-м месте с 34-мя очками.
Составы на матч:
«Амкар»: Хомич, Занев, Зайцев, Конде, Гиголаев, Идову, Милькович, Гол, Комолов, Костюков, Бодул.
«ЦСКА»: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо, Щенников, Чалов, Витиньо.
Главный арбитр матча: Кирилл Левников
Предупреждения: Зайцев — 36, Конде — 64, Салугин — 90+2.
Голы: Чалов 60 — 0:1, Натхо 65 — 0:2.