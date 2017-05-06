Челябинск, 6 мая, 2017, 15:50 — ИА Регнум. В Советском районе Челябинска опрокинулся пассажирский автобус, следовавший по 66-му маршруту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

74.мвд.рф На месте ДТП

По предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» столкнулся с автобусом «ПАЗ». Автобус в результате наехал на бордюрный камень и опрокинулся.

По предварительным данным, водитель иномарки был пьян. Среди пассажиров автобуса есть пострадавшие: семь человек, в том числе ребёнок.