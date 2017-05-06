Ростов-на-Дону, 6 мая, 2017, 15:47 — ИА Регнум. В канун Дня Победы в Ростовской области вечный покой обрели 46 солдат Великой Отечественной войны. Их останки обнаружили поисковики в ходе полевых экспедиций. Имена некоторых из них были установлены. Об этом ИА REGNUM 6 мая сообщили в пресс-службе донского губернатора.

donland.ru Знамя Победы

Donland.ru Проводили героев под оружейные залпы

В последний путь бойцов проводили, как и положено, со всеми воинскими почестями. Вечный покой обрели летчики, совершившие подвиг в октябре 1941-го. Последний воздушный бой приняли на себя штурман Павел Лыхопий, стрелок-радист Алексей Нарижный, стрелок люковой установки Владимир Дзюба, красноармейцы Петр Лопатин, Гавриил Трахнов, Аршак Бабиян. Они направили свой горящий самолет на колонну немецких танков.

Поисковикам удалось выяснить, что бойцы были представлены к госнаградам, которые не получили. Ходатайство о посмертном награждении героев будет представлено в ближайшее время.

Попрощаться с героем Петром Дмитриевичем Лопатиным прибыл его внук, который выразил огромную благодарность поисковым отрядам за их труд. Теперь он сможет приезжать на могилу деда на Аллее Героев, которая расположена на территории будущего военно-исторического музея «Самбекские высоты».

Donland.ru Никто не забыт

Среди почетных гостей церемонии — фронтовики. Один из них — Михаил Петрович Шатов, родившийся в 1924 году в хуторе Средние Дубы Тарасовского района Ростовской области. На фронт в районе станицы Вешенской он попал в ноябре 1942 года после окончания курсов младших командиров. Его назначили командиром отделения разведки 828-го стрелкового полка. Разведчики Михаила Петровича внесли свой скромный вклад в операцию «Уран» — разгром немецко-фашистской группировки под Сталинградом. Громил врага Михаил Шатов вместе с однополчанами и на миусских высотах.

Donland.ru Михаил Шатов проводил боевых товарищей

Напомним, останки летчиков и экипажа донские поисковики нашли в марте текущего года в ходе полевой экспедиции в Неклиновском районе. Останки бойцов найдены на полях сражений, где шли ожесточенные бои за Ростов-на-Дону. Информация о советских воинах оказалась доступна благодаря сохранившимся медальонам.

Оказалось, что Гавриил Трахнов и Петр Лопатин были земляками. Они оба ушли на фронт из Алматинской области Казахстана. Связь с ними пропала осенью 41-го.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Дону в эти дни проходит поисковая Вахта памяти «Весна Победы-2017». В ходе поисковых экспедиций на местах сражений были найдены братские могилы и отдельные захоронения защитников Ростова и Миусских рубежей.

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