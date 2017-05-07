Сионистский проект воплотил священную идею?
Тель-Авив, Израиль, 7 мая, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Шестьдесят девять лет, прошедшие с момента официального образования государства Израиль, подтвердили стойкость и приверженность сионистов в борьбе за свою страну. Политическая воля евреев позволила им отстоять клочок земли, который их предки покинули не по своей воле две тысячи лет назад. Каковы перспективы нынешнего Израиля с точки зрения убежденного сиониста, излагает в своей статье известный публицист и общественный деятель, постоянный автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.
Несомненно, что успехи Израиля совершенно экстраординарны для маленькой, сельскохозяйственной по преимуществу страны, какой он появился на свет в 1948 году. Эти достижения настолько значительны, что напоминают даже успехи Южной Кореи или Индонезии, за короткий срок развивших мощное высокотехнологичное производство на месте сельскохозяйственных угодий или заброшенных участков земной поверхности с болотами, джунглями и пустынями.
Человеку религиозному, искренне любящему свою родную землю, в этом видится явное доказательство помощи Провидения, благословившего сей уголок на грядущие столетия. Израиль же, населенный наполовину потомками тех, кто пережил чудовищную европейскую катастрофу еврейского народа, имеет дополнительный импульс к развитию — память о том, что только сильное национальное государство может защитить от уничтожения свой народ. И пока жива эта память, можно не сомневаться — мечта о могучем еврейском государстве будет жить, а еврейское государство — укрепляться.
Подробности читайте в статье: Израиль как манифест победы библейского пророчества
Рекомендуем вам также другие статьи Авигдора Эскина.