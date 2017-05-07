Тель-Авив, Израиль, 7 мая, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Шестьдесят девять лет, прошедшие с момента официального образования государства Израиль, подтвердили стойкость и приверженность сионистов в борьбе за свою страну. Политическая воля евреев позволила им отстоять клочок земли, который их предки покинули не по своей воле две тысячи лет назад. Каковы перспективы нынешнего Израиля с точки зрения убежденного сиониста, излагает в своей статье известный публицист и общественный деятель, постоянный автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Израиля

Несомненно, что успехи Израиля совершенно экстраординарны для маленькой, сельскохозяйственной по преимуществу страны, какой он появился на свет в 1948 году. Эти достижения настолько значительны, что напоминают даже успехи Южной Кореи или Индонезии, за короткий срок развивших мощное высокотехнологичное производство на месте сельскохозяйственных угодий или заброшенных участков земной поверхности с болотами, джунглями и пустынями.

Человеку религиозному, искренне любящему свою родную землю, в этом видится явное доказательство помощи Провидения, благословившего сей уголок на грядущие столетия. Израиль же, населенный наполовину потомками тех, кто пережил чудовищную европейскую катастрофу еврейского народа, имеет дополнительный импульс к развитию — память о том, что только сильное национальное государство может защитить от уничтожения свой народ. И пока жива эта память, можно не сомневаться — мечта о могучем еврейском государстве будет жить, а еврейское государство — укрепляться.

Подробности читайте в статье: Израиль как манифест победы библейского пророчества

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