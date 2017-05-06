Москва, 6 мая, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало на своем официальном сайте текст Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике, который был подписан в Астане (Казахстан) 4 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках очередного раунда межсирийских мирных переговоров в Астане страны-гаранты переговоров — Россия, Турция и Иран — подписали Меморандум о создании зон деэскалации.

На основании Меморандума созданы четыре зоны деэскалации.

Первая включает в себя провинцию Идлиб, также определенные части соседних провинций (провинции Латакия, Хама и Алеппо).

Вторая зона — определенные части на севере провинции Хомс. Третья — Восточная Гута, четвертая — определенные районы на юге Сирии (провинции Деръа и Кунейтра).

В Меморандуме отмечается, что создание зон деэскалации и полос безопасности является временной мерой, продолжительность которой составит 6 месяцев с автоматическим продлением на основе консенсуса стран-гарантов.

В границах зон деэскалации прекращаются боевые действия между конфликтующими сторонами, в том числе применение любых видов вооружений, включая авиационные удары. Также в зонах должен быть обеспечен безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к населенным пунктам, обеспечена медицинская помощь населению.

Границы зон деэскалации и полос безопасности должны быть определены до 4 июня 2017 года. К этой же дате должно быть проведено окончательное отмежевание вооруженной оппозиции от террористических группировок.