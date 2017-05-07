Москва, 7 мая, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Тенденция выбрать героя-политика, который придет и все исправит, к сожалению, имеет серьезную поддержку в умах обывателей. К чему приводит «политический найм со стороны» или, выражаясь современнее, «политический аутсорсинг»? Насколько распространено это нездоровое явление, и что делать гражданам, желающим такую практику прекратить? Ответы на эти вопросы ищет в своей статье корреспондент ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Оноре Домье. Восстание. 1860

Сущность рассматриваемого процесса, известного с давних пор, но особенно набирающего обороты с начала XXI столетия, такова. Рост народного недовольства гасится при помощи популиста, оседлывающего протест и выдвигающего громкие лозунги. Важно, чтобы такая фигура не требовала изменения системы, а ограничивалась бы в предлагаемых планах заменой каких-нибудь деятелей в рамках существующей системы. Плюс, конечно, обещание мелких подачек народу.

Даже не входя в подробное рассмотрение причин, по которым российское общество оказалось в упомянутой ситуации, стоит задуматься над предлагаемым СМИ ассортиментом альтернативных политиков с их программами улучшения. Особенно к тем, которых предлагают как бы из-под полы, как «запрещенных тоталитарным диктатором». Помочь в этом, как и во многих других политических вопросах, может обращение к истории. Как подобные коллизии разрешались у предшественников? Что, если рассмотреть достаточно показательные примеры из века ХХ?

Подробности читайте в статье: Россия на пороге мятежа. Усвоим ли мы уроки истории?

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