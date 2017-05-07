Анкара, 7 мая, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Эрдоган оказался в неуютном положении. После того как американцы нанесли удар по сирийской авиабазе, турецкий президент поддержал новую линию своего заокеанского партнера в уверенности, что военное вторжение США в Сирию не за горами. Эрдоган выступил с призывом убрать Асада с поста президента и подтвердил свою готовность не остаться в стороне от необходимых действий. Но совсем скоро американский вектор снова сменился, теперь уже на пространные рассуждения. Тогда Эрдоган принялся делать один ход за другим. Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Совместный центр по проведению воздушных операций (САОС) в Катаре (под патронатом США) получил от турецкой стороны предложение атаковать сирийских и иракских курдов. Вашингтон не дал согласия, но Анкара все же сделала по-своему, совершив авианалет на позиции сирийских курдов у Деррика и ударив по территории курдов-езидов Шангалу. Вашингтон отнесся к самочинству турок отрицательно, подчеркнув несогласованность их операции с коалицией и еще большее накаливание обстановки.

В итоге США направили на патрулирование в зону сирийско-турецкой границы бронетранспортеры, и есть сведения, что курды приветствовали отмеченные американскими флагами машины. В свою очередь, турецкие войска приблизились к сирийской границе, причем их военные посты в одной из южных областей подверглись минометному обстрелу с территории Сирии. Таким образом, сформировалась непривычная для современности ситуация военного противостояния между двумя союзниками по НАТО.

Так какой же вывод сделает Эрдоган из ответа на поставленный перед США прямой вопрос о том, кого поддерживает Вашингтон — Турцию или курдов? Читайте здесь: Арьергардные бои Эрдогана

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