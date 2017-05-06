Москва, 6 мая, 2017, 15:02 — ИА Регнум. На проспекте Академика Сахарова в Москве сегодня, 6 мая, проходит митинг под лозунгом «За Россию против произвола и репрессий». По данным Главного управления МВД по Москве, в согласованной акции приняли участие порядка тысячи человек.

Карл Брюллов. Политическая демонстрация (Эскиз). 1850

«В согласованном властями города Москвы митинге оппозиции, проходящем на проспекте Сахарова, принимает участие около 1000 человек», — сказано в сообщении пресс-службы столичного главка полиции.

Безопасность на митинге обеспечивают наряды полиции и бойцы Росгвардии.

Данная акция протеста посвящена событиям 6 мая 2012 года на Болотной площади Москвы, когда оппозиция попыталась прорвать оцепление полиции и пойти на Кремль.

Сегодня собравшиеся пытаются подвести итоги пяти лет, прошедших со времен событий 6 мая 2012 года.