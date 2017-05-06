Ташкент, 6 мая, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Очередная встреча рабочих групп Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы прошла 1−5 мая в Ташкенте, сообщает 6 мая МИД Узбекистана.

Ян Матейко. Переговоры Владислава Локетека с Немецким орденом в Бресте-Куявском. 1879

«По результатам встречи подписан протокол, согласован План полевых работ на 2017 год», — говорится в сообщении.

МИД отмечает, что в рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе прошедшего 6−7 марта 2017 года государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркмению, переговоры по правовому оформлению узбекско-туркменской государственной границы приобрели интенсивный характер.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в числе главных приоритетов своей внешней политики Узбекистан определил отношения с соседними странами, с которыми ранее у республики имелся ряд противоречий, в том числе по вопросу общей государственной границы.