Киев, 6 мая, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что не запрещала въезд на украинскую территорию лидеру российской группы «Ленинград» Сергею Шнурову. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает украинское издание «Апостроф» со ссылкой на заявление СБУ.

Антон Белицкий Сергей Шнуров

Напомним, ранее Шнуров попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» за то, что в августе 2016 года выступал в составе группы «Ленинград» на музыкальном фестивале в Севастополе.

Сама по себе публикация данных о людях на этом сайте не имеет никаких юридических последствий для них. Однако замечено, что СБУ запретила практически всем российским гражданам, включенным в базу данных сайта «Миротворец», въезд на Украину.

«По состоянию на 5 мая 2017 года решение о запрете въезда указанной особе Службой безопасности не принималось», — сказано в официальном ответе СБУ на запрос украинского издания «Апостроф».