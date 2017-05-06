Ташкент, 6 мая, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Институт Уполномоченного при президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства образован в республике, следует 6 мая из указа президента Узбекистана.

Айдемир Кулунтаев Деловой центр. Ташкент

Данный институт учрежден в целях гарантий защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, предупреждения необоснованного вмешательства государственных органов в их деятельность, дальнейшего укрепления правовых механизмов, а также для усиления неприкосновенности частной собственности.

«Определить основными задачами и направлениями деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей участие в формировании и реализации государственной политики в области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов предпринимательства государственными органами, в том числе правоохранительными и контролирующими органами», — говорится в документе.

Документом установлено, что Уполномоченный по защите прав предпринимателей осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от государственных органов, их должностных лиц и в своей деятельности подотчетен президенту Узбекистана.

Он на системной основе представляет президенту информацию о состоянии соблюдения законодательства о защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства государственными органами, в том числе правоохранительными и контролирующими органами.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей и его заместитель назначаются на должность и освобождаются от должности президентом Республики Узбекистан.

По статусу, условиям оплаты труда, медицинского и транспортного обеспечения приравнивается к заместителю Государственного советника президента, заместитель Уполномоченного — заведующему сектором аппарата президента республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провозгласил 2017 год «Годом диалога с народом и интересов человека».