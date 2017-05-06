Калуга, 6 мая, 2017, 13:56 — ИА Регнум. В Калужской области 156 работникам АО «Калужское опытное бюро моторостроения» не была выплачена заработная плата за сентябрь 2016 — январь 2017 года на общую сумму свыше 13,8 млн рублей. Об этом сообщила 6 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Юлия Иконникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По ее словам, прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах направила в суд заявления о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы в пользу работников АО «КОБМ».

Кроме того, прокурор внес генеральному директору АО «КОБМ» представления с требованием об устранении нарушений трудовых прав работников, которые рассмотрены и удовлетворены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Ему назначено наказание в виде денежного штрафа.

В настоящее время предприятием уже погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 10,4 млн рублей. Устранение нарушений прав работников в полном объеме находится на контроле прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России по данным на 1 апреля 2017 года задолженность по заработной плате составила 3 млрд 635 млн рублей и по сравнению с 1 марта 2017 года увеличилась на 22 млн рублей (на 0,6%). Задолженность по заработной плате на 1 апреля 2017 года имелась перед 63 тыс. работников. Больше всего долгов по заработной плате приходится на обрабатывающие производства (44%).

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