Тбилиси, 6 мая, 2017, 13:42 — ИА Регнум. За первые три месяца текущего года экспорт из Грузии в страны Евросоюза вырос на 44%. По заявлению министра иностранных дел Грузии, это наглядный пример того, какое значение имеют для Грузии соглашение об углубленной и всеобъемлющей торговле с ЕС и те институционные реформы, которые проводит правительство страны в рамках соглашения об ассоциации. Комментарий министра Михаила Джанелидзе приводит официальный сайт МИД Грузии.

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«Эти институционные реформы не только способствуют экспорту на рынок Евросоюза, но и повышению конкурентоспособности нашей продукции в мировом масштабе», — пояснил Джанелидзе.

Он высоко ценит подписанное в Тбилиси в рамках визита еврокомиссара по европейской соседской политике и переговорам по расширению Йоханнеса Хана соглашение, на основании которого Грузии будет выделена финансовая помощь в размере 32 млн евро.

По информации Михаила Джанелидзе, в рамках этой суммы предусмотрено подписание программ «Горизонт 2020» и «Креативная Европа», которые откроют новые возможности грузинским ученым, новаторам и деятелям культуры.

Как сообщалось ранее, соглашение о выделении Грузии финансовой помощи было подписано в администрации правительства Грузии еврокомиссаром Йоханнесом Ханом и госминистром по интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктором Долидзе 5 мая.