Москва, 6 мая, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев поздравили народного артиста СССР, художественного руководителя Театрального института имени Щукина Владимира Этуша с 95-летием. Поздравительные телеграммы опубликованы сегодня, 6 мая, на сайтах Кремля и правительства.

Kremlin.ru Вручение ордена Александра Невского Владимиру Этушу. 2013 год

Российский лидер подчеркнул, что жизненный и профессиональный пути Этуша заслуживают самого искреннего уважения.

«Вы с честью прошли фронтовыми дорогами Великой Отечественной, после войны посвятили себя искусству, состоялись как яркий, самобытный, творчески востребованный артист», — сказано в поздравительной телеграмме президента РФ.

В свою очередь, председатель правительства Медведев отметил, что Этушу удается сочетать редкий драматический и комедийный талант, неподдельную искренность, эмоциональность и обаяние.

«С Вами в этот день — сердца миллионов зрителей, которые искренне любят Вас», — пишет глава правительства РФ.

Этуш является ветераном Великой Отечественной войны. Он принимал участие в боях за Ростов-на-Дону и Украину. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени и медалями за участие в боевых действиях в горах Кабарды и Осетии.

В 1945 году окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Московского театра имени Евгения Вахтангова.