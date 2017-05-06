Симферополь, 6 мая, 2017, 13:19 — ИА Регнум. В Крыму, в районе города Армянск, поисковики нашли массовое захоронение советских солдат, освобождавших полуостров в 44-м году. Имена 108 бойцов Красной Армии уже установлены. Удалось найти и родственников погибших воинов, передает ОТР.

Александр Александрович Дейнека. Оборона Севастополя. 1942

На северной окраине Армянска весной 1944 года располагались немецкие позиции. 8 апреля после массированной артподготовки началось наступление советских войск.

После боя местные жители похоронили останки погибших бойцов. Спустя более чем 70 лет один из очевидцев этих событий показал поисковикам предполагаемое место захоронения. Здесь покоится около тысячи человек — бойцы 387-й и 315-й стрелковых дивизий, входивших в состав второй гвардейской армии.

Поисковикам удалось обнаружить смертный медальон с данными одного из погибших. Хаснудин Сырнев 1924 года рождения был уроженцем Челябинской области. Он пропал без вести в Крыму и был ранее награжден медалью «За боевые заслуги». Обратившись в архивы, поисковики выяснили имена еще 107 бойцов, похороненных на этом месте.

Занимаются раскопками уже третий год подряд в основном местные жители из Армянска и Красноперекопска.

Своими силами они поднимают на поверхность останки бойцов Красной армии. Кроме костей находят неразорвавшиеся гранаты, пули, остатки одежды и личные вещи солдат.

На сегодня уже подняты останки более 250 человек. Все они будут похоронены в братской могиле возле воинского мемориала, на Перекопском Валу.