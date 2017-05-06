Тбилиси, 6 мая, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Президент Грузии поблагодарил еврокомиссара за поддержку в процессе евроинтеграции и за особую поддержку Грузии в вопросе визовой либерализации.

European People's Party Йоханнес Хан

На встрече также обсуждалась подготовка к саммиту Восточного партнерства, который пройдет в сентябре текущего года в Брюсселе. Йоханнес Хан подчеркнул особую роль Грузии в формате Восточного партнерства.

Одной из тем беседы были запланированные в Грузии конституционные изменения, проект которых уже разработала государственная конституционная комиссия. Георгий Маргвелашвили ознакомил еврокомиссара со своим взглядом на этот законопроект. Йоханнес Хан подчеркнул важность широкого вовлечения общества в обсуждение конституционных изменений и необходимость достижения консенсуса по этому вопросу.

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