Улан-Удэ, 7 мая, 2017, 11:20 — ИА Регнум. В мае в Иркутской области пройдут общественные слушания, посвященные строительству монгольских ГЭС в бассейне реки Селенги. Это самый крупный приток озера Байкал. Подобные слушания уже состоялись в Бурятии, и оставили после себя больше вопросов, чем ответов. С учетом такого результата, монгольская сторона уже приступила к работе на информационном пространстве, обвиняя российских экологов в дезинформации местного населения. А ведь монголов поддержал Всемирный банк. О ситуации вокруг монгольских проектов беседует корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко с председателем общественной экологической палаты Красноярского края Александром Колотовым.

Kirsten Buerger Байкал

Из слов эксперта министерства энергетики Монголии можно заключить, что оппонирующие монгольской стороне российские общественные организации не компетентны в соответствующей области. Он, разумеется, выразился более дипломатично, что не изменило отношения к монгольским проектам в лучшую сторону. Напротив, становится очевидно, что собственную неудачу на слушаниях Монголия пытается переложить на «не экспертных» экспертов из числа общественников.

Бурятские районы объехал автобус с группой представителей монгольского проекта в количестве сорока человек. Эти сорок человек за десять слушаний так и не смогли оказаться убедительными для местных жителей. По мнению Александра Колосова, ответственность за это лежит исключительно на самих монголах, которые вместо конкретных ответов на конкретные вопросы растекались бессодержательными речами. Не вынося из таких речей ничего определенного, местные жители не успокаивались, а только начинали беспокоиться еще больше, — и, как следствие, дружно голосовали против монгольских проектов по перегораживанию плотинами притоков Байкала.

Что характерно, местные жители строили свое мнение далеко не на одних заключениях экспертов (чью квалификацию монголы пытаются принизить), но и на изучении проектных материалов, предоставленных заинтересованной стороной. Всю конкретику люди почерпнули в этих бумагах, и промах организаторов в том, что они не сочли нужным разъяснить возникшие вопросы.

Более того: на слушаниях в Улан-Удэ монголы обвинили российских общественников в подрывной деятельности. О перипетиях и перспективах ситуации вокруг нашумевших проектов читайте в статье: Эколог заявил об опасности строительства монгольских ГЭС для Байкала

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