Калуга, 6 мая, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Представители 26 поисковых отрядов из Астрахани, Брянской области, Москвы и Московской области, а также из районов Калужской области собрались в калужском селе Букан, где торжественно открылась «Вахта памяти-2017», сообщает 6 мая корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Свечи памяти

В годы Великой Отечественной войны в этих местах пролегала линия фронта, шли ожесточенные бои. Вот почему одна из главных задач поисковиков — возвратить из небытия имена погибших и пропавших без вести красноармейцев, придать их останки земле с воинскими почестями.

«На сегодняшний день уже поднято 256 солдат-гвардейцев. Все они числятся пропавшими без вести. Думаю, их установим по боевым донесениям. Так же мы хорошо поработали по поиску снарядов, и уже около 400 единиц уничтожено», — заявил журналистам председатель калужской общественной организации поисковых отрядов «Патриотическое объединение «Память» Сергей Новиков.

В рамках этой вахты памяти поисковики планируют поднять из земли останки более полутора тысяч воинов. В торжественной обстановке они будут захоронены в Братской могиле военно-мемориального комплекса.