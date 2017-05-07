Варшава, 7 мая, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Польша продолжает активно бороться с «тоталитарным прошлым». Заявляя свою позицию как декоммунизацию, эта страна, по сути, рвет не только с ненавистным советским наследием, но и вообще с тем, что составляет ее общее с Россией прошлое. Иначе зачем не только переименовывать улицы, названные в честь «коммунистических покровителей», но и убирать памятники советско-польскому боевому братству? Это и другие события освещает в своем материале обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Nowiny24.pl Поляки и русские вместе штурмуют немецкую столицу. Как в 1945-м

Пока Институт национальной памяти просит поляков сообщать о существующих названиях и символах, восхваляющих «тоталитарные идеологии», чтобы потом жадно броситься на очередной виток стирания памяти, часть поляков вспоминала славное боевое братство поляков и русских. Масштабная историческая реконструкция штурма Берлина состоялась под Москвой; в мероприятии приняли участие жители польского города Перемышля.

Модель немецкой столицы 1945 года, Рейхстаг, большое количество военной техники, более тысячи реконструкторов, поляки в исторических мундирах Войска Польского. Статус мероприятия повысило присутствие министра обороны РФ Сергея Шойгу. С польской стороны участвовало 40 реконструкторов, вступивших в бой под красно-белым флагом. Российские зрители тепло встретили поляков, что было с удовлетворением ими отмечено. «Наши снова взяли Берлин!», писала об этом польская пресса.

Впрочем, СМИ Польши интересовали и другие события: например, вызвавшая грандиозный взрыв гнева новая идея министра обороны Польши. Почему идея министра вызвала вопросы типа «а может, мы еще лимузин ему купим на свои деньги?», читайте в статье: Поляки снова взяли Берлин — и снова вместе с русскими!

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