Тбилиси, 6 мая, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Закон о бюджете на 2017 год, утвержденный Конгрессом США 5 мая и вступивший в силу после подписания президентом Дональдом Трампом с 6 мая, в Грузии расценили как официальное признание США «оккупации» Абхазии и Южной Осетии Россией.

SKopp МИД Грузии

Так расценивает этот документ МИД Грузии, поясняя, что впервые в законе о бюджете США в подглаве о «российской агрессии» была сделана запись о Грузии с подзаголовком «Оккупация территорий Грузии Абхазии и Цхинвальского региона».

Согласно закону, финансированием США не смогут воспользоваться правительства тех стран, которые признали независимость «оккупированных Россией Абхазии и Цхинвальского региона» или установили с Абхазией или Южной Осетией дипломатические отношения.

Закон о бюджете призывает госдепартамент США своевременно опубликовать список таких стран на веб-сайте департамента. Этот же закон запрещает выделение финансирования для «поддержки оккупации Россией Абхазии и Цхинвальского региона» (включая займы, кредиты и гарантии), так как это нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

В документе также говорится, что в течение 90 дней после вступления закона в силу госсекретарь США должен представить соответствующему комитету Конгресса отчет о действиях России, связанных с «оккупацией Абхазии и Цхинвальского региона», с расчетом вероятных расходов.