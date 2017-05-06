Калуга, 6 мая, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Актив музея воинской славы «Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны» калужской православной гимназии был образован в 2015 году, и с тех пор здесь была создана дружная и сплоченная группа учащихся. Вначале гимназисты водили экскурсии по музейной экспозиции и знакомились с историей Великой Отечественной войны. Затем стали изучать курсы подводного плавания с аквалангом, практическую стрельбу из боевого оружия, ориентирование на местности, горную подготовку и армейский рукопашный бой.

Molodezh40.ru Юноармейцы

Благодаря спонсорской помощи, в этом году в гимназии установили скалодром и веревочную систему. Также был приобретен лазерный тир для подготовки ребят к соревнованиям по стрельбе, игре «Зарница» и проведения уроков ОБЖ. И это только половина того, что гимназисты планируют изучить в рамках патриотического воспитания, проводимого на базе музея воинской славы.

В православной гимназии Калуги состоялось показательное выступление юнармейцев, посвященное 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Гимназисты показали, чему они научились за два года. Это приемы самообороны, альпинистская подготовка, стрельба из лазерного пистолета, рассказ об устройстве акваланга. В перерывах между выступлениями звучали песни военных лет в исполнении учащихся гимназии.