Москва, 6 мая, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) может ввести ограничения для отдельных чартерных рейсов в Турцию. Об этом сегодня, 6 мая, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на авиационном рынке.

Emran Kassim Аэропорт

Издание утверждает, что в его распоряжение попала телеграмма, разосланная Росавиацией российским перевозчикам. В ней сказано, что некоторые чартерные рейсы в Турцию могут быть ограничены.

Речь идет о рейсах из Москвы в Анталью. Эта телеграмма нивелирует предыдущую телеграмму от Росавиации, в которой речь шла о запрете чартерных рейсов во все турецкие аэропорты.

Однако представители рынка уже обеспокоены новой телеграммой от Росавиации. Дело в том, что именно аэропорт Антальи принимает до 80% организованных туристов из России. Таким образом, если Росавиация введет ограничения, для некоторых участников рынка это будет равносильно полному запрету чартерных рейсов в Турцию.

Крупные туристические операторы уже готовятся к негативному развитию событий и переводят чартеры в статус регулярных рейсов.

Росавиация пока не дает никаких комментариев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая телеграмма Росавиации вызвала переполох среди туроператоров, так как после открытия Турции рынок выездного туризма начал заметно оживать.

Затем прошли переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Переговоры прошли в конструктивном ключе, и лидеры двух стран договорились о том, что Москва снимет все торговые ограничения с Турции за исключением тех, что связаны с поставками на российский рынок турецких помидоров.

Вице-премьер России Аркадий Дворкович после переговоров заявил, что Росавиация отзовет предупреждение о возможном ограничении всех чартерных рейсов в Турцию. И вот теперь выходит новая телеграмма.