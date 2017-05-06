Москва, 6 мая, 2017, 11:01 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации считает, что генералы Пентагона зациклены на холодной войне с Россией и не понимают реальных угроз безопасности. Такое заявление сделал сегодня, 6 мая, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

Заявление Конашенкова стало ответом на выступление в сенате Конгресса США командующего силами специальных операций (ССО) ВС США генерала Реймонда Томаса. Напомним, Томас в своей речи назвал Россию «одной из пяти основных угроз для США» и подчеркнул, что «агрессивные действия Москвы» носят постоянный характер.

«Зашоренность отдельных пентагоновских генералов на стереотипах «холодной войны», как и непонимание ими реальных угроз безопасности, не должны удивлять. Нас часто спрашивают, чем офицеры российских сил специальных операций отличаются от американских коллег. Мы всегда подчеркиваем, что главными качествами российских офицеров являются ум и решительность», — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны РФ отметил, что из выступления генерала Томаса в Конгрессе нетрудно понять, что «в Пентагоне требования к военнослужащим ССО иные, если не сказать больше»

«Вероятно, поэтому они пытаются компенсировать их ястребиной антироссийской риторикой в лучших традициях холодной войны», — сделал выводы Конашенков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая сенат Конгресса США в рамках пакета финансирования правительства до 30 сентября 2016 года принял закон о бюджете американского разведывательного сообщества.

В законе есть отдельная статья, посвященная России. В ней сказано, что американское правительство может создать специальный комитет для борьбы с российским влиянием и ограничения для деятельности российских дипломатов.