Тамань, Краснодарский край, 6 мая, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Строители Керченского моста подняли со дна пролива советский истребитель времен Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает информационный центр «Крымский мост».

Unknown Истребитель Кертисс Р-40

Сообщается, что со дна Керченского пролива поднят истребитель «Кертисс Р-40» американского производства, который поставлялся в СССР по программе ленд-лиза.

Истребитель был обнаружен в шести километрах от таманского берега поисковой экспедицией «Большой десант — 2017». Руководитель экспедиции Александр Елкин сообщил, что самолет был подбит в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции в 1943 году.

«Скорее всего, летчик смог посадить машину на воду и, возможно, выжил», — считает поисковик.

После обнаружения самолета поисковики обратились к строителям Керченского моста с просьбой поднять истребитель. Те с радостью сделали это.

Фюзеляж весом 3,5 тонны был поднят со дна Керченского пролива при помощи спецтехники. По оценке экспертов, для самолета, который пролежал в море более 70-ти лет, «Кертисс Р-40» сохранился очень неплохо.

«Практически идеально сохранившийся самолет… Когда мы раскапывали, расчищали его, видели даже прекрасно сохранившиеся фрагменты краски», — рассказывает заместитель директора Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев.

По его словам, боевая машина будет размещена на территории 29-й береговой батареи Керченского укрепленного сектора береговой обороны Черноморского Флота СССР.