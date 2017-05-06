Калуга, 6 мая, 2017, 10:26 — ИА Регнум. В окрестностях деревни Котовичи Людиновского района обнаружили 92 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны калибром от 45 до 12 миллиметров, 288 минометных и противотанковых мин, а также ручные гранаты и запалы к ним. Об этом 6 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области Боеприпасы времен Великой Отечественной войны

В тот же день вблизи деревни Цеповая Сухиничского района также был найден артиллерийский снаряд калибром 122 миллиметра. Все обнаруженные старые боеприпасы саперы МЧС вывезли в безлюдное место и уничтожили.

Между тем в апреле 2017 года группа разминирования пожарно-спасательной службы Калужской области отметила своё 20-летие. История группы разминирования началась весной 1997 года. Тогда в первом составе было всего три человека: начальник группы Виталий Федоров и два сапера-подрывника — Николай Кравцов и Игорь Струтовский. Постановлением областного правительства эти должности были введены в состав поисково-спасательного отряда Калужской области. За группой закрепили технику, инженерное оснащение.

По словам заместителя начальника пожарно-спасательной службы Калужской области (по поисково-спасательной работе) Дмитрия Лобова, в 90-е годы прошлого века возникла острая необходимость создать такой отряд в калужском регионе, потому что в то время старые боеприпасы уничтожать было просто некому.

«В год мы уничтожаем от 1,5 до 2,5 тыс. боеприпасов. За 20 лет на неплохой арсенал наберется. Мы ведем не только общую статистику, но и отдельно регистрируем снаряды большого калибра, реактивные снаряды, бомбы. В некоторые годы количество авиабомб, обезвреженных нами, доходило до 15−20 штук», — сказал Дмитрий Лобов.

Самая большая авиабомба была найдена в июле 2014 года в Кировском районе в деревне Малая Песочня. Вес снаряда составил две с половиной тонны. На его обезвреживание пришлось потратить два дня. Обнаружили боеприпас в лесном массиве между трёх калужских деревень.

Авиабомба находилась в заряженном состоянии, взрыватель был вкручен, при подрыве последствия могли быть более чем серьезными — пострадали бы даже близлежащие деревни. Сама бомба располагалась близко к поверхности земли, под небольшим углом. Обезвреживать боеприпас пришлось на месте. Приняв все меры предосторожности, саперы разрезали бомбу на три части, удалили взрывчатое вещество, корпус вывезли, отреставрировали и передали в обнинский музей «Судьба солдата».

Больше всего боеприпасов времен Великой Отечественной войны саперы МЧС в разные годы находили в Юхновском, Мосальском, Барятинском, Спас-Деменском и Ульяновском районах Калужской области. И в наши дни чаще всего взрывоопасные предметы находят в ходе строительных работ при прокладке газопроводов, различных коммуникаций или на дачах.