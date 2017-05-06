Вашингтон, 6 мая, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Высокопоставленные сотрудники переходной команды Дональда Трампа предупреждали его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна об опасности контактов с посолом Российской Федерации в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Об этом сегодня, 6 мая, пишет Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников.

Erin A. Kirk-Cuomo Майкл Флинн

Сообщается, что высокопоставленные представители переходной команды Трампа предупреждали генерала Флинна о том, что контактировать с послом Кисляком опасно. При этом подчеркивается, что подобные предупреждения делались за несколько недель до декабрьского телефонного разговора, который позднее привел к отставке Флинна.

По данным издания, на встрече в конце ноября 2016 года Флинну было сказано, что за разговорами Кисляка почти наверняка следят американские разведывательные службы. Члены переходной команды Трампа высказывали опасения о том, что «Флинн не до конца понимает мотивы действий российского посла».

Также стало известно, что представители Трампа запросили у администрации Барака Обамы секретное досье ЦРУ на Кисляка, которое было получено ими через несколько дней. Точно неизвестно, читал ли Флинн эти документы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг генерала Флинна стал первым ударом по администрации Трампа после инаугурации президента 20 января. Демократические СМИ растиражировали информацию о том, что Флинн якобы вел тайные переговоры с русскими, в частности, с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком о снятии антироссийских санкций.

Белый дом начал защищать Флинна и заявил, что переговоры велись с санкции Трампа и вице-президента Майкла Пенса и что в них нет ничего экстраординарного. Однако затем СМИ заявили, что Флинн не передал вице-президенту Пенсу все детали разговоров с Кисляком и тем самым нарушил регламент.

Флинн был вынужден признать, что был неточен в передаче содержания разговоров с российским послом и ушел в отставку.

Российская сторона заявила, что разговор Флинна с Кисляком действительно имел место быть, но его содержание передается американскими СМИ неверно.