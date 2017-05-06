Ташкент, 6 мая, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Служба по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц образована в аппарате президента Узбекистана, сообщил ИА REGNUM 6 мая представитель пресс-службы президента республики.

Флаг Узбекистана

Основной задачей службы определено обеспечение функционирования качественно новой и эффективной системы работы с обращениями физических и юридических лиц, направленной на полноценную защиту их прав, свобод и законных интересов.

Также служба будет проводить глубокий анализ состояния обеспечения прав и свобод граждан государственными органами и органами хозяйственного управления, выявлять проблемы и недостатки в их деятельности.

Служба будет вырабатывать меры по предупреждению и профилактике правонарушений в сфере деятельности государственных органов по работе с обращениями граждан, обеспечивать неотвратимость ответственности виновных госслужащих и другое.

В обязанности службы, кроме того, входит регулярное внесение информации президенту Узбекистана о состоянии работы государственных органов и органов хозяйственного управления с обращениями граждан, организация систематического освещения результатов работы с обращениями в средствах массовой информации.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провозгласил 2017 год «Годом диалога с народом и интересов человека».