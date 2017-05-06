Вашингтон, 6 мая, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Власти США ведут активную работу по подготовке пакета контрактов на поставку вооружений в Саудовскую Аравию. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп

Сообщается, что Вашингтон готовит контракты на поставку в Саудовскую Аравию вооружений на десятки миллиардов долларов. Подготовка контрактов идет в преддверии визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию.

Речь идет о поставках саудитам систем ПРО THAAD, программного обеспечения для осуществления управления и коммуникации на поле боя, а также различных типов боеприпасов и бомб, в том числе с лазерным наведением.

Кроме того, прорабатывается контракт на поставку четырех боевых кораблей на сумму около $11,5 млрд. Reuters напоминает, что данная сделка рассматривалась ещё в 2015 году, при администрации Барака Обамы. Тогда сделка была одобрена Государственным департаментом, но до финансовой стадии дело не дошло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время посетит ряд стран на Ближнем Востоке и в Европе. Свое турне он начнет с Саудовской Аравии.