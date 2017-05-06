Вашингтон, 6 мая, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Власти США намерены потребовать большего от своих сателлитов в рамках борьбы с терроризмом. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает агентство Reuters.

Советский плакат. Два мира-два плана. 1950

Сообщается, что в США идет обсуждение новой антитеррористической стратегии. В распоряжение Reuters попал 11-страничный документ, который является предварительным вариантом этой самой стратегии.

В нем речь идет о том, что США должны избегать каких бы то ни было дорогостоящих военных обязательств. Кроме того, власти США намерены требовать от своих сателлитов более активного участия в антитеррористических мероприятиях по всему миру.

«Мы будем стремиться избегать дорогостоящих военных операций США для достижения целей в борьбе с терроризмом и будем рассчитывать, что наши партнеры также разделят ответственность», — сказано в документе.

Авторы стратегии считают, что операции по борьбе с международными террористическими группировками должны стать более интенсивными. При этом должна быть снижена цена, которую платят США «кровью и финансами» в достижении антитеррористических целей.

Официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Майкл Энтон подтвердил информацию о том, администрация разрабатывает новую антитеррористическую стратегию.

«Администрация США проводит переоценку стратегии национальной безопасности, в том числе миссии по борьбе с терроризмом», — сказал он.