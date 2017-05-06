Москва, 6 мая, 2017, 09:29 — ИА Регнум. Пожар в административном здании в центре Москвы на улице Новый Арбат ликвидирован. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарная машина

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в административном здании на Новом Арбате произошел около 3:00. Возгорание началось в электрощитовой на 14-м этаже здания.

Прибывшие на место спасательные бригады эвакуировали из здания 30 рабочих. Здание было обесточено и пожарные приступили к ликвидации возгорания. В итоге огонь был быстро локализован, а затем ликвидирован.

Речь идет об административном здании, расположенном по адресу: Новый Арбат, 15. В нем находятся Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, а также столичный Комитет по туризму и гостиничному хозяйству.

Информация о жертвах или пострадавших не поступала.